Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Дек 24 Дек 10°

Внешняя политика 21.12.2018 18:16

Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 57-летием, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен, что предстоящий обмен визитами высокого уровня и эффективные переговоры содержательно обогатят наше сотрудничество и выведут его на более высокий уровень», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Узбекистана поручил к 2030 году создать в стране электростанции для выработки дополнительно 12,5 тыс. МВт Лукашенко предложил Мирзиееву построить в Минске посольство в узбекском стиле Лукашенко 12-14 сентября посетит Узбекистан Президент Египта посетит Узбекистан 4-5 сентября Президент Таджикистана 17-18 августа посетит Узбекистан Президент Таджикистана посетит выставку достижений промышленности в Узбекистане в рамках госвизита 17 августа

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]