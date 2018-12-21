Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 57-летием, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен, что предстоящий обмен визитами высокого уровня и эффективные переговоры содержательно обогатят наше сотрудничество и выведут его на более высокий уровень», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

Р.Бабаев