Президент Алиев утвердил новые ставки соцстрахования для работающих не по найму

Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении изменений в закон «О социальном страховании».

Поправки в систему взимания отчислений на обязательное соцстрахование предусматривают применение дифференцированной ставки для негосударственных компаний, действующих в ненефтяном секторе. В частности, если зарплата работника составляет до 200 манатов, то непосредственно работник выплачивает на соцстрахование 3% от размера зарплаты, работодатель – 22%.

В случае, если зарплата работника превышает 200 манатов, то он на соцстрахование будет выплачивать 6 манат + 10% от суммы, превышающей 200 манатов. В этом случае работодатель будет выплачивать 44 манат + 15% от суммы, превышающей 200 манат.

Также поправки подразумевают изменение ставки социального страхования для работающих не по найму.

Так ставка соцстрахования для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сферах строительства и торговли, унифицируется и устанавливается в размере 50% минимальной заработной платы, а для предпринимателей в прочих сферах – в размере 25% минимальной зарплаты.

В настоящее время лица, занимающееся предпринимательской деятельностью в сферах строительства и торговли в Баку, платят 100% от 50% минимальной зарплаты, в Сумгайыте и Гяндже – 90% от 50% минимальной зарплаты, в прочих городах республиканского подчинения – 80% от 50% минимальной зарплаты, в районных центрах, прочих городах и поселках – 60% от 50% минимальной зарплаты, в сельской местности – в размере 50% от 50% минимальной зарплаты.

Предприниматели, действующие в прочих сферах, платят в зависимости от места деятельности от 50% до 100% от 20% размера минимальной зарплаты.

Ставку соцстрахования для лиц для особых нотариусов устанавливается в размере 25% от десятикратного размера минимальной зарплаты (ранее 20% от доходов).

Кроме того вводится ставка соцстрахования в размере 6% от минимальной зарплаты для физических лиц, использующих пригодные для сельского хозяйства земельные участки (за исключением тех, кто работал в других областях и уже платили обязательное государственное социальное страхование) и трудоспособных членов семей семейных крестьянских хозяйств (за исключением инвалидов I и II групп).

А. Мамедов