Россия и Иран продолжат поиск решений по защите своего сотрудничества от американских экстерриториальных санкций - МИД РФ

Россия и Иран условились продолжить работу по расширению и защите двустороннего сотрудничества от санкций США по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в пятницу в Москве.
"Условлено продолжить тесную работу по сохранению и расширению двустороннего сотрудничества и его защите от воздействия американских экстерриториальных санкций". - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "в центре внимания были вопросы взаимодействия России и Ирана в контексте реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы". "С обеих сторон была подчеркнута приверженность СВПД", - добавили в МИД РФ.
"Отмечена важность того, что Иран строго придерживается взятых на себя обязательств по договоренности, что было в очередной раз подтверждено МАГАТЭ в докладе Гендиректора Агентства от 12 ноября с.г. Акцентирована неприемлемость и незаконность односторонних санкционных мер экстерриториального характера, введенных США против Ирана вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231", - заключили на Смоленской площади.
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