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Регион 21.12.2018 21:26

Россия и Иран продолжат поиск решений по защите своего сотрудничества от американских экстерриториальных санкций - МИД РФ

Россия и Иран условились продолжить работу по расширению и защите двустороннего сотрудничества от санкций США по итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в пятницу в Москве.

"Условлено продолжить тесную работу по сохранению и расширению двустороннего сотрудничества и его защите от воздействия американских экстерриториальных санкций". - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, "в центре внимания были вопросы взаимодействия России и Ирана в контексте реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы". "С обеих сторон была подчеркнута приверженность СВПД", - добавили в МИД РФ.

"Отмечена важность того, что Иран строго придерживается взятых на себя обязательств по договоренности, что было в очередной раз подтверждено МАГАТЭ в докладе Гендиректора Агентства от 12 ноября с.г. Акцентирована неприемлемость и незаконность односторонних санкционных мер экстерриториального характера, введенных США против Ирана вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231", - заключили на Смоленской площади.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]