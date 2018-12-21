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Дальнее зарубежье 21.12.2018 22:07

Решение о выводе войск США из Сирии стало следствием закулисных переговоров с Россией - СМИ

Договоренности с Россией о том, что ее силы в Сирии предпримут шаги по сдерживанию деятельности в этой стране Ирана и ливанского шиитского радикального движения "Хезболла", подготовили почву к принятому Вашингтоном решению вывести американских военных с сирийской территории, утверждает в пятницу газета "Исраэль Хайом".

Со ссылкой на иорданские официальные лица издание отмечает, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе "закулисных дипломатических переговоров" с российской стороной представителями Израиля, Иордании, США и Саудовской Аравии.

Согласно этим договоренностям, Россия должна предоставить Израилю свободу в нанесении ударов по объектам Ирана и "Хезболлы" в Сирии, а также по вооружениям, которые угрожают "балансу сил" в этой арабской стране.

По данным иорданских официальных лиц, в Вашингтоне отметили, что в целях сдерживания Ирана и "Хезболлы" в Сирии американские разведслужбы активизируют взаимодействие с Израилем, Иорданией и Саудовской Аравией.

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Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]