Решение о выводе войск США из Сирии стало следствием закулисных переговоров с Россией - СМИ

Договоренности с Россией о том, что ее силы в Сирии предпримут шаги по сдерживанию деятельности в этой стране Ирана и ливанского шиитского радикального движения "Хезболла", подготовили почву к принятому Вашингтоном решению вывести американских военных с сирийской территории, утверждает в пятницу газета "Исраэль Хайом".
Со ссылкой на иорданские официальные лица издание отмечает, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе "закулисных дипломатических переговоров" с российской стороной представителями Израиля, Иордании, США и Саудовской Аравии.
Согласно этим договоренностям, Россия должна предоставить Израилю свободу в нанесении ударов по объектам Ирана и "Хезболлы" в Сирии, а также по вооружениям, которые угрожают "балансу сил" в этой арабской стране.
По данным иорданских официальных лиц, в Вашингтоне отметили, что в целях сдерживания Ирана и "Хезболлы" в Сирии американские разведслужбы активизируют взаимодействие с Израилем, Иорданией и Саудовской Аравией.
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