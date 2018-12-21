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Дальнее зарубежье 21.12.2018 21:46

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене

Сотрудники австрийской полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает в пятницу телеканал OE24.

По данным телеканала, стражи правопорядка не исключают возможности того, что стрельбу устроили несколько человек. Полиция продолжает поиски подозреваемых.

Информации о личности задержанного пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Вене один человек погиб, и еще один получил серьезные ранения.

Стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центре Вены.

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Тэги: АВСТРИЯ, СТРЕЛЬБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]