Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене

Сотрудники австрийской полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает в пятницу телеканал OE24.

По данным телеканала, стражи правопорядка не исключают возможности того, что стрельбу устроили несколько человек. Полиция продолжает поиски подозреваемых.

Информации о личности задержанного пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Вене один человек погиб, и еще один получил серьезные ранения.

Стрельба произошла близ ресторана "Фиглмюллер" в центре Вены.