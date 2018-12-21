Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов страны, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Хиджран Мурадов назначен председателем Административно-экономического суда Нахчыванской автономной республики, Натиг Алиев – председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, а Афган Гаджиев – заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Глава государства также назначил глав ряда районных судов Нахчыванской автономной республики и города Баку, а также районных судов Азербайджана.
В общей сложности, распоряжением были назначены 14 глав районных судов по всей стране.
Глава государства также подписал распоряжение о назначении судей судов Нахчыванской Автономной Республики, Баку, Гянджи, Сумгайыта и Шеки.
Также президент Алиев подписал распоряжение о назначении председателей судейских коллегий и заместителей председателей апелляционных судов Нахчыванской автономной республики, Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки.
А.Мамедов
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