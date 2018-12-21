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Внутренняя политика 21.12.2018 19:08

Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении председателей ряда судов страны, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Хиджран Мурадов назначен председателем Административно-экономического суда Нахчыванской автономной республики, Натиг Алиев – председателем Гянджинского суда по тяжким преступлениям, а Афган Гаджиев – заместителем председателя Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Глава государства также назначил глав ряда районных судов Нахчыванской автономной республики и города Баку, а также районных судов Азербайджана.

В общей сложности, распоряжением были назначены 14 глав районных судов по всей стране.

Глава государства также подписал распоряжение о назначении судей судов Нахчыванской Автономной Республики, Баку, Гянджи, Сумгайыта и Шеки.

Также президент Алиев подписал распоряжение о назначении председателей судейских коллегий и заместителей председателей апелляционных судов Нахчыванской автономной республики, Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДЬИ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]