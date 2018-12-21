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Дальнее зарубежье 21.12.2018 23:29

Трамп считает себя самым жестким по отношению к России и Китаю президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди глав США он занимает самую жесткую позицию по отношению к России и Китаю.

"Никогда не было президента, который был бы так жёсток (но справедлив) по отношению к Китаю и России. Никогда, просто изучите факты. Фейковые СМИ упорно пытаются обрисовать противоположную картину", - написал Д.Трамп в своем аккаунте вTwitter.

Специальный прокурор США Р.Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]