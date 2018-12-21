Трамп считает себя самым жестким по отношению к России и Китаю президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди глав США он занимает самую жесткую позицию по отношению к России и Китаю.

"Никогда не было президента, который был бы так жёсток (но справедлив) по отношению к Китаю и России. Никогда, просто изучите факты. Фейковые СМИ упорно пытаются обрисовать противоположную картину", - написал Д.Трамп в своем аккаунте вTwitter.

Специальный прокурор США Р.Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.