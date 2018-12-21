Путин и Медведев поздравили Алиева с 57-летием

Лидер РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 57-летия, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

"Вы известны как истинный лидер своего народа, как опытный и дальновидный политический деятель. Ваша роль в укреплении стратегического сотрудничества между нашими странами незаменима", - говорится в поздравительном послании В.Путина.

Российский президент высоко оценил степень доверия и взаимопонимания с главой азербайджанского государства.

"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы", - подчеркнул он.

"Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", - отмечается в поздравлении премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Российский премьер подчеркнул, что И.Алиев "уделяет постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике"

"Убежден, что наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана", - отметил Д.Медведев.

В.Путин и Д.Медведен пожелали президенту Азербайджана крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности.

И.Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.

А.Мамедов