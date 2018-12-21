WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года

Нефть Brent сократила падение на торгах в пятницу, WTI перешла к росту, но завершает неделю самым существенным снижением за 4 года.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК опустилась на $0,51 (0,94%) - до $53,84 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,27 (0,59%) - до $46,15 за баррель.

Снижение цены Brent на этой неделе достигло 12%, WTI - превышает 11%. С начала четвертого квартала нефть WTI потеряла порядка 39% стоимости.

Нефтяной рынок, как и другие рынки, находится под давлением в связи с растущей экономической неопределенностью, которую усугубило недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) поднять базовую ставку, а также риск приостановки работы правительства США из-за расхождений между президентом Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Кроме того, инвесторы скептически оценивают планы государств ОПЕК+ по сокращению добычи, сомневаясь, что согласованных ими мер будет достаточно для устранения излишка предложения нефти на мировом рынке.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

Тем временем The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Саудовская Аравия может снизить добычу еще сильнее, чем предусмотрено соглашением с партнерами. Добыча в стране может быть уменьшена на 322 тыс. баррелей в сутки, а не на 250 тыс. б/с., в первые шесть месяцев 2019 года.