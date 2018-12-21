Amazon возьмет в аренду еще 10 грузовых самолетов для развития службы доставки

Amazon.com Inc. собирается взять в аренду еще 10 грузовых самолетов у Air Transport Services Group Inc., чтобы развивать собственную службу доставки, сокращая затраты и снижая зависимость от логистических компаний.
Как говорится в пресс-релизе Amazon, 10 самолетов Boeing-767-300 станут частью ее парка в ближайшие два года.
В 2016 году Amazon арендовала в общей сложности 40 грузовых самолетов, в том числе 20 - у Air Transport Services.
Аналитики отмечают, что усиление собственной доставки Amazon может снизить выручку таких компаний, как United Parcel Service и FedEx.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»