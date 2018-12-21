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Дальнее зарубежье 21.12.2018 22:48

Amazon возьмет в аренду еще 10 грузовых самолетов для развития службы доставки

Amazon.com Inc. собирается взять в аренду еще 10 грузовых самолетов у Air Transport Services Group Inc., чтобы развивать собственную службу доставки, сокращая затраты и снижая зависимость от логистических компаний.

Как говорится в пресс-релизе Amazon, 10 самолетов Boeing-767-300 станут частью ее парка в ближайшие два года.

В 2016 году Amazon арендовала в общей сложности 40 грузовых самолетов, в том числе 20 - у Air Transport Services.

Аналитики отмечают, что усиление собственной доставки Amazon может снизить выручку таких компаний, как United Parcel Service и FedEx.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, AMAZON, САМОЛЕТЫ, АРЕНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]