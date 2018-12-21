В Кремле опровергли сообщения о том, что принятое Вашингтоном решение об уходе американских военных из Сирии стало результатом договоренности Москвы и Дамаска по сдерживанию деятельности Ирана и ливанского шиитского радикального движения "Хезболла" на сирийской территории.

"Нет, это не так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Ведомости".

Ранее в пятницу газета "Исраэль Хайом" сообщила со ссылкой на иорданских официальных лиц, что договоренности с Россией о том, что ее силы в Сирии предпримут шаги по сдерживанию деятельности в этой стране Ирана и движения "Хезболла" подготовили почву к принятому Вашингтоном решению вывести своих военных с сирийской территории.

Издание утверждало, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе "закулисных дипломатических переговоров" российской стороны с представителями Израиля, Иордании, США и Саудовской Аравии.