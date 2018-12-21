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Дальнее зарубежье 21.12.2018 23:09

Песков опроверг связь решения США об уходе из Сирии с договоренностями Москвы и Дамаска по Ирану и "Хезболле"

В Кремле опровергли сообщения о том, что принятое Вашингтоном решение об уходе американских военных из Сирии стало результатом договоренности Москвы и Дамаска по сдерживанию деятельности Ирана и ливанского шиитского радикального движения "Хезболла" на сирийской территории.

"Нет, это не так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Ведомости".

Ранее в пятницу газета "Исраэль Хайом" сообщила со ссылкой на иорданских официальных лиц, что договоренности с Россией о том, что ее силы в Сирии предпримут шаги по сдерживанию деятельности в этой стране Ирана и движения "Хезболла" подготовили почву к принятому Вашингтоном решению вывести своих военных с сирийской территории.

Издание утверждало, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе "закулисных дипломатических переговоров" российской стороны с представителями Израиля, Иордании, США и Саудовской Аравии.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]