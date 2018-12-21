Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О регистрации по месту жительства и пребывания», сообщает сайт главы государства.

Поправки подразумевают увеличение срока пребывания на территории Азербайджана без регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Так, срок безрегистрационного пребывания данных лиц на территории Азербайджана увеличен с 10 до 15 дней.

А.Мамедов