Во Франции осудили на 22 года тюрьмы британца, виновного в переправке более тонны кокаина в эту страну

Французский суд приговорил к 22 годам лишения свободы 46-летнего британца Роберта Дейвса, которому были предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 т кокаина из Венесуэлы во Францию, сообщают в пятницу французские СМИ.
В соответствии с решением суда, осужденный должен провести в тюрьме минимум 15 лет, и только после этого сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Выступая с последним словом на судебном заседании, Р.Дейвс заявил, что по-прежнему считает себя невиновным.
Ранее сообщалось, что Р.Дейвс считается одним из крупнейших европейских наркоторговцев.
По данным следствия, в 2013 году Р.Дейвс пытался провезти наркотики во Францию на борту самолета Air France в 30 чемоданах, не прошедших регистрацию.
Р.Дейвса арестовали в ноябре 2015 года в его доме в южной Испании, а затем экстрадировали во Францию. Вместе с ним по делу проходят трое итальянцев и двое британцев.
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