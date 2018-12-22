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Происшествия 22.12.2018 09:00

Во Франции осудили на 22 года тюрьмы британца, виновного в переправке более тонны кокаина в эту страну

Французский суд приговорил к 22 годам лишения свободы 46-летнего британца Роберта Дейвса, которому были предъявлены обвинения в транспортировке 1,3 т кокаина из Венесуэлы во Францию, сообщают в пятницу французские СМИ.

В соответствии с решением суда, осужденный должен провести в тюрьме минимум 15 лет, и только после этого сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Выступая с последним словом на судебном заседании, Р.Дейвс заявил, что по-прежнему считает себя невиновным.

Ранее сообщалось, что Р.Дейвс считается одним из крупнейших европейских наркоторговцев.

По данным следствия, в 2013 году Р.Дейвс пытался провезти наркотики во Францию на борту самолета Air France в 30 чемоданах, не прошедших регистрацию.

Р.Дейвса арестовали в ноябре 2015 года в его доме в южной Испании, а затем экстрадировали во Францию. Вместе с ним по делу проходят трое итальянцев и двое британцев.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БРИТАНЕЦ, НАРКОТРАФИК, ВЕРДИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]