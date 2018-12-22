В Конгрессе США необходимо провести слушания по выводу войск из Сирии, считает сенатор Грэм

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что в Конгрессе должны непременно состояться слушания по поводу предложенного президентом Дональдом Трампом плана по выводу войск из Сирии.
"Настоятельно необходимо, чтобы в Конгрессе прошли слушания по выводу войск из Сирии - и, возможно, из Афганистана - чтобы понять последствия для нашей национальной безопасности. Особенно мы должны сейчас выслушать Пентагон по поводу вероятности восстания ИГИЛ и судьбе наших курдских союзников в Сирии", - написал в пятницу Л.Грэм в своем аккаунте в Twitter.
При этом сенатор выразил убеждение, что ИГ не побеждена в Сирии, как об этом объявила американская администрация.
"Только что услышал, как пресс-секретарь Белого дома заявил, что ИГ побеждена в Сирии. Согласно имеющейся информации, до настоящего времени, тысячи боевиков ИГ по-прежнему остаются в Сирии и представляют смертельную опасность", - отметил он.
При этом Л.Грэм призвал администрацию проинформировать американцев о том, что произойдет с сирийскими курдами после вывода американского контингента.
"Что касается статуса наших курдских союзников, администрация еще должна сказать американскому народу, что произойдет с курдами - которые так упорно сражались за нас - когда мы уедем. Есть ли план защиты наших союзников после вывода войск?" - подытожил сенатор.
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