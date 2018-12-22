Иранские ВМС осуществили демонстративные пуски ракет вблизи американской авианосной группы

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая в пятницу входила в акваторию Персидского залива, сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца "Джон Стеннис".

Как сообщалось, в пятницу авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Джон Стеннис", пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

В пятницу иранские власти предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, отмечает агентство.

Кроме того, на минувшей неделе заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ на Ближнем Востоке.

Выступая в Тегеране, бригадный генерал сказал, что "разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе".

За прохождением американской авианосной группы в Персидский залив следили корабли Корпуса стражей Исламской революции, их также сопровождали иранские беспилотники.

В состав авианосной ударной группы "Джона Стенниса" помимо авианосца входят также ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.