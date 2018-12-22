Иранские ВМС осуществили демонстративные пуски ракет вблизи американской авианосной группы

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая в пятницу входила в акваторию Персидского залива, сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца "Джон Стеннис".
Как сообщалось, в пятницу авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Джон Стеннис", пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.
Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.
В пятницу иранские власти предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, отмечает агентство.
Кроме того, на минувшей неделе заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ на Ближнем Востоке.
Выступая в Тегеране, бригадный генерал сказал, что "разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе".
За прохождением американской авианосной группы в Персидский залив следили корабли Корпуса стражей Исламской революции, их также сопровождали иранские беспилотники.
В состав авианосной ударной группы "Джона Стенниса" помимо авианосца входят также ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.
МГ ОБСЕ поддерживает инициативу президента Алиева об обмене пленными между Баку и Ереваном – АП Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил бюджеты ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Эксперты ВАДА получили доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, но не смогли договориться о вывозе проб из РФ
Наибольший рост посещаемости в «Формуле-1» в 2018 году отмечен на «Гран при Азербайджана»
Во Франции осудили на 22 года тюрьмы британца, виновного в переправке более тонны кокаина в эту страну
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»