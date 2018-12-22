Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 10° 25 Дек 11°

Регион 22.12.2018 13:42

Иранские ВМС осуществили демонстративные пуски ракет вблизи американской авианосной группы

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая в пятницу входила в акваторию Персидского залива, сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца "Джон Стеннис".

Как сообщалось, в пятницу авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Джон Стеннис", пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

В пятницу иранские власти предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, отмечает агентство.

Кроме того, на минувшей неделе заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ на Ближнем Востоке.

Выступая в Тегеране, бригадный генерал сказал, что "разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе".

За прохождением американской авианосной группы в Персидский залив следили корабли Корпуса стражей Исламской революции, их также сопровождали иранские беспилотники.

В состав авианосной ударной группы "Джона Стенниса" помимо авианосца входят также ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, ИРАН, РАКЕТЫ


Похожие новости


К берегам Европы направляется авианосная ударная группа ВМС США Глава Пентагона посетит американский авианосец в Южно-Китайском море Шеф Пентагона в рамках визита в КНР посетит китайский авианосец Американский авианосец "Джордж Буш" покинул турецкий порт в неизвестном направлении США направляют к Филиппинам авианосец для оказания помощи в спасательных операциях Направляющийся в район Персидского залива авианосец "Гарри Трумэн" вошел в Аденский залив

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]