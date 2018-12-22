СБ ООН одобрил резолюцию по Йемену, предусматривающую перемирие в Ходейде

Совет Безопасности ООН в пятницу одобрил предложенную Великобританией резолюцию по Йемену, которая предусматривает отправку наблюдателей в порт Ходейда и установления в этом районе режима прекращения огня.

Резолюция принята единогласно.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что этот документ стал первой резолюцией ООН по Йемену за последние три года.

Британская резолюция позволяет "разместить на начальный период в 30 дней передовую группу, чтобы начать наблюдение, поддержку, а также содействовать незамедлительному выполнению соглашений", достигнутых во время переговоров в Швеции. Также эта резолюция предлагает генсеку ООН Антониу Гутерришу как можно скорее до 31 декабря выдвинуть предложения, каким образом ООН может содействовать прекращению огня в районе йеменского портового города Ходейда.

России ранее заявляла о готовности ветировать резолюцию в том случае, если в ней будет упоминаться Иран и его поставки оружия повстанцам-хуситам, но впоследствии британцы скорректировали текст проекта. Согласно новым формулировкам проекта резолюции, в нем осуждаются "поставки, кем бы они ни совершались, оружия и соответствующих материалов в нарушение эмбарго на поставки оружия".

Кроме того, резолюция призывает хуситов и правительство устранить бюрократические препятствия для коммерческих и гуманитарных поставок в Йемен.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

Соглашение о перемирии в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции на прошлой неделе - на переговорах под эгидой ООН между представителями хуситов и правительства Йемена.