СБ ООН одобрил резолюцию по Йемену, предусматривающую перемирие в Ходейде

Совет Безопасности ООН в пятницу одобрил предложенную Великобританией резолюцию по Йемену, которая предусматривает отправку наблюдателей в порт Ходейда и установления в этом районе режима прекращения огня.
Резолюция принята единогласно.
Западные СМИ в свою очередь отмечают, что этот документ стал первой резолюцией ООН по Йемену за последние три года.
Британская резолюция позволяет "разместить на начальный период в 30 дней передовую группу, чтобы начать наблюдение, поддержку, а также содействовать незамедлительному выполнению соглашений", достигнутых во время переговоров в Швеции. Также эта резолюция предлагает генсеку ООН Антониу Гутерришу как можно скорее до 31 декабря выдвинуть предложения, каким образом ООН может содействовать прекращению огня в районе йеменского портового города Ходейда.
России ранее заявляла о готовности ветировать резолюцию в том случае, если в ней будет упоминаться Иран и его поставки оружия повстанцам-хуситам, но впоследствии британцы скорректировали текст проекта. Согласно новым формулировкам проекта резолюции, в нем осуждаются "поставки, кем бы они ни совершались, оружия и соответствующих материалов в нарушение эмбарго на поставки оружия".
Кроме того, резолюция призывает хуситов и правительство устранить бюрократические препятствия для коммерческих и гуманитарных поставок в Йемен.
Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.
Соглашение о перемирии в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции на прошлой неделе - на переговорах под эгидой ООН между представителями хуситов и правительства Йемена.
МГ ОБСЕ поддерживает инициативу президента Алиева об обмене пленными между Баку и Ереваном – АП Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана утвердил бюджеты ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Эксперты ВАДА получили доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, но не смогли договориться о вывозе проб из РФ
Наибольший рост посещаемости в «Формуле-1» в 2018 году отмечен на «Гран при Азербайджана»
Во Франции осудили на 22 года тюрьмы британца, виновного в переправке более тонны кокаина в эту страну
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»