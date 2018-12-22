Посольство РФ в Британии призывает Лондон внести ясность в вопрос о деятельности британской НПО "Институт государственного управления", в частности, в рамках осуществлявшегося под ее эгидой проекта "Integrity Initiative".
"Прошло более трех недель с того момента, как посольство направило дипломатическую ноту в Форин Офис с требованием предоставить разъяснения относительно подлинности опубликованных ранее документов о деятельности "Integrity Initiative", а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин Офисом. Никакой официальной реакции британской стороны до сих пор не последовало", - говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.
Отмечается, что СМИ, ссылаясь на обнародованные в результате хакерской атаки группы "Анонимус" материалы, продолжают публиковать новые данные о том, какого рода работа осуществлялась этой НПО, в том числе в контексте украинского кризиса.
"В частности, стало известно о том, что ее предполагаемый руководитель К.Доннелли предлагал в 2014 г. осуществить "комплекс военных мер", в том числе "заминировать Севастопольскую бухту", "установить у границ Крыма санитарный кордон с войсками и минами", "задействовать микроволновое противоспутниковое оружие", - говорится в сообщении.
В российском посольстве призывают официальный Лондон внести ясность в то, чем на самом деле занимается упомянутая НПО с учетом недавно анонсированных президентом Украины Петром Порошенко "агрессивных военных планов".
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