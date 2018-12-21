Работа лондонского аэропорта Гэтвик возобновлена

Администрация лондонского аэропорта Гэтвик, после недавней приостановки работы аэропорта из-за информации о возможном появлении в этом районе беспилотника, объявила о возобновлении отправки и приема авиарейсов, сообщается в пятницу в Twitter аэропорта.
"Взлетно-посадочные операции возобновлены", - отмечается в Twitter.
По сообщению британского издания Independent, руководство аэропорта, тем не менее, рекомендует пассажирам внимательно проверять время рейсов. Кроме того, некоторые рейсы были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.
Ранее в пятницу в лондонском аэропорта Гэтвик были прекращены отправка и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника. Близ аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам.
Аэропорт уже закрывался из-за появления беспилотников ранее на этой неделе. Гэтвик прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу. В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.
Путин и Медведев поздравили Алиева с 57-летием
Президент Алиев назначил председателей ряда судов Азербайджана
Лидеры Узбекистана и Азербайджана обменяются визитами высокого уровня для расширения сотрудничества – Мирзиеев
Президент Азербайджана утвердил бюджеты ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г
В Азербайджане утвержден порядок пользования "зеленым коридором"
WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года
Иностранные граждане смогут дольше оставаться на территории Азербайджана без регистрации
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2019г
НС определит стратегию и приоритеты агентства DOST – министр труда
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»