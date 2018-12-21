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Работа лондонского аэропорта Гэтвик возобновлена

Администрация лондонского аэропорта Гэтвик, после недавней приостановки работы аэропорта из-за информации о возможном появлении в этом районе беспилотника, объявила о возобновлении отправки и приема авиарейсов, сообщается в пятницу в Twitter аэропорта.

"Взлетно-посадочные операции возобновлены", - отмечается в Twitter.

По сообщению британского издания Independent, руководство аэропорта, тем не менее, рекомендует пассажирам внимательно проверять время рейсов. Кроме того, некоторые рейсы были перенаправлены в другие близлежащие аэропорты.

Ранее в пятницу в лондонском аэропорта Гэтвик были прекращены отправка и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника. Близ аэропорта разместили военное оборудование, предназначенное для противодействия неизвестным беспилотникам.

Аэропорт уже закрывался из-за появления беспилотников ранее на этой неделе. Гэтвик прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 по мск четверг), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) снова приостановил работу. В пятницу после почти двухдневного перерыва аэропорт возобновил работу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]