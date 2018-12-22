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Дальнее зарубежье 22.12.2018 12:12

Мексика не планирует подписывать с США соглашения по мигрантам

Мексика не подписывала каких-либо соглашений с США по мигрантам из третьих стран, сообщил журналистам глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

"Мы не подписали соглашения, и не будем делать этого. Мы не примем такого соглашения, мы говорили им (американцам) об этом много раз", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Заявление М.Эбрарда прозвучало после того, как накануне министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что американская администрация будет отправлять мигрантов, перебравшихся в США через южную границу, обратно в Мексику.

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Тэги: МЕКСИКА, США, МИГРАНТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]