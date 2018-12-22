США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но стороны пока не готовы к этому - Волкер

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и альянс еще не готовы к этому, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Мы поддерживаем будущее членство Украины в альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - сказал он в интервью украинскому изданию "День".

"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - добавил К.Волкер.

Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в альянсе и поиск двусторонних договоренностей.