США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но стороны пока не готовы к этому - Волкер

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и альянс еще не готовы к этому, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Мы поддерживаем будущее членство Украины в альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - сказал он в интервью украинскому изданию "День".
"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - добавил К.Волкер.
Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в альянсе и поиск двусторонних договоренностей.
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