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Дальнее зарубежье 22.12.2018 14:38

США поддерживают будущее вступление Украины в НАТО, но стороны пока не готовы к этому - Волкер

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и альянс еще не готовы к этому, заявил спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Мы поддерживаем будущее членство Украины в альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", - сказал он в интервью украинскому изданию "День".

"Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - добавил К.Волкер.

Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в альянсе и поиск двусторонних договоренностей.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]