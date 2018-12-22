Трамп считает свой вклад в разгром ИГ самым весомым

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что именно на период его президентства пришлись наибольшие потери у группировки "Исламское государство".
"Я причинил больше ущерба ИГ, чем все предыдущие президенты... (ущерб ИГ от них - ИФ) даже близко не был таковым!" - написал президент на своей странице в Twitter.
19 декабря Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.
Однако затем группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой отменить его решение о выводе американских войск из Сирии. При этом сенаторы указывали на опасность усиления активности ИГ, а также на укрепление позиций РФ, Ирана и правительства Сирии в регионе в связи с уходом США.
Рамиль Усубов награжден орденом «Шохрат»
МГ ОБСЕ поддерживает инициативу президента Алиева об обмене пленными между Баку и Ереваном – АП Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны Азербайджана
Пашинян рассчитывает на успех переговоров о цене на газ для Армении
Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2019г
Президент Азербайджана утвердил бюджеты ГФСЗ и Фонда страхования безработных на 2019г
Предоставление ВАДА доступа к допинг-пробам без возможности их изъятия нарушает условия восстановления РУСАДА - глава агентства
Украина с января приостанавливает операции по трансплантации органов
Шансы на спасение заблокированных на шахте "Уралкалия" рабочих невысоки - подрядчик
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Япония выделит около $90 тыс. на строительство системы водоснабжения на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»