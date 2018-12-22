Трамп считает свой вклад в разгром ИГ самым весомым

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что именно на период его президентства пришлись наибольшие потери у группировки "Исламское государство".

"Я причинил больше ущерба ИГ, чем все предыдущие президенты... (ущерб ИГ от них - ИФ) даже близко не был таковым!" - написал президент на своей странице в Twitter.

19 декабря Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Однако затем группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой отменить его решение о выводе американских войск из Сирии. При этом сенаторы указывали на опасность усиления активности ИГ, а также на укрепление позиций РФ, Ирана и правительства Сирии в регионе в связи с уходом США.