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Дальнее зарубежье 22.12.2018 15:11

Трамп считает свой вклад в разгром ИГ самым весомым

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что именно на период его президентства пришлись наибольшие потери у группировки "Исламское государство".

"Я причинил больше ущерба ИГ, чем все предыдущие президенты... (ущерб ИГ от них - ИФ) даже близко не был таковым!" - написал президент на своей странице в Twitter.

19 декабря Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. Позднее Белый дом обнародовал заявление, согласно которому США начали вывод войск из Сирии.

Однако затем группа сенаторов США обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой отменить его решение о выводе американских войск из Сирии. При этом сенаторы указывали на опасность усиления активности ИГ, а также на укрепление позиций РФ, Ирана и правительства Сирии в регионе в связи с уходом США.

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Тэги: США, ТРАМП, ИГ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]