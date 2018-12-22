Эксперты ВАДА получили доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории, но не смогли договориться о вывозе проб из РФ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что члены его делегации получили доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

"Группа экспертов получила доступ к лаборатории, с российскими властями был достигнут прогресс в отношении получения и экспорта данных за пределы России", - говорится в сообщении пресс-службы ВАДА.

"Однако группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством", - отмечают в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что эксперты ВАДА готовы приступить к работе с пробами Московской антидопинговой лаборатории, как только это станет возможным.

Сообщается, что доклад экспертов ВАДА будет обнародован 14 - 15 января 2019 года.