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Дальнее зарубежье 22.12.2018 09:57

Французские "желтые жилеты" готовятся к протестам

Во Франции на субботу вновь запланировано несколько акций протеста "желтых жилетов", сообщают местные СМИ.

На странице в Facebook, где анонсированы эти акции, говорится, что принять участие в протестах в Париже планируют 6,2 тыс. человек. "Интересуются" протестами около 35 тыс. пользователей соцсети.

Между тем, "желтые жилеты" еще не определились с точным местом акции во французской столице.

По некоторым данным, протестующие намерены собраться также в Версале. По этой причине руководство известного дворцово-паркового комплекса в этом городе приняло решение закрыть замок для посещения в субботу.

По данным телеканала БФМ-ТВ, "желтые жилеты" намерены провести акции протеста в ряде других городов, в том числе в Лионе, Дижоне и Рене.

Наблюдатели отмечают, что субботние протесты будут менее массовыми. По их мнению, снижение активности "желтых жилетов" во многом связано с мерами по помощи нуждающимся французам, о которых ранее объявил президент Франции.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПЛАНЫ


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