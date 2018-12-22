Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 24 Дек 10° 25 Дек 11°

СНГ 22.12.2018 14:10

Дипломаты РФ начинают процедуру опознания тел российских пилотов, погибших в авиакатастрофе в ДРК

В посольстве России в Киншасе подтверждают российское гражданство пилотов самолета Ан-26, разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК).

"Вынуждены подтвердить сообщения о том, что пилоты, находившиеся на борту Ан-26, который разбился 20 декабря в 35 км от Киншасы, являлись российскими гражданами", - говорится в сообщении на странице посольства в Instagram.

В нем отмечается, что тела погибших пилотов направлены в морг города Киншасы, дипломаты начинают процедуру опознания и отправки тел на родину.

Ранее сообщалось, что трое российских граждан погибли при крушении Ан-26 местной авиакомпании в Демократической Республике Конго.

"В Конго разбился грузовой самолет украинского производства Ан-26 местной авиакомпании, им управлял экипаж в составе трех граждан РФ, получивших образование в российских летных училищах, однако не являющихся сотрудниками ни одной из российских компаний", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго.

Самолет Ан-26 (бортовой номер 9S-AGB), зафрахтованный местной избирательной комиссией, разбился близ аэропорта Киншасы, столицы Демократической республики Конго. По данным специализированного авиационного портала International Flight Network, катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь.

Между тем, по информации интернет-портала "Либр Африк", самолет упал в реку, при крушении возгорания не было. Портал со ссылкой на экспертов отмечает, что самолет находился в очень плохом техническом состоянии.

"Пилоты жаловались на то, что они были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями, что указывает на их крайнюю изношенность. Кроме того, на этом самолете было мало навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДРКОНГО, РОССИЯ, ПИЛОТЫ, ОПОЗНАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]