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Спорт 22.12.2018 11:08

Наибольший рост посещаемости в «Формуле-1» в 2018 году отмечен на «Гран при Азербайджана»

Наибольший рост посещаемости в королевских гонках серии «Формула 1» в 2018 году был отмечен на «Гран при Азербайджана» и составил 31,6%, сообщается на официальном сайте F1.

«По сравнению с 2017 годом рост посещаемости гонок «Формулы 1» составил 2,7%, а наибольший рост показали этапы в Азербайджане (+31,6%), Австрии (+27,6%), Японии (+20,4%) и Канаде (+11,4%)», - сказано в сообщении.

В целом же, все 21 Гран-при 2018 года собрали на трибунах 4 млн 93,305 тыс. зрителей. В среднем один этап «Формулы 1» посещали 194 тыс. 919 человек.

Наибольшей популярностью пользовался «Гран при Великобритании» – за все дни гоночного уик-энда трибуны Сильверстоуна посетили 340 тыс. человек. Чуть меньше зрителей пришло на «Гран при Мексики» – 334,946 тыс. человек. Третьим по популярности стал австралийский этап чемпионата – 295 тыс. зрителей за уик-энд. В число лидеров попали гонки в США (264,16 тыс.), Сингапуре (263 тыс.), Бельгии (250 тыс.) и Венгрии (210 тыс. человек).

Как сообщалось, «Гран при Азербайджана» была признана второй, после США, лучшей гонкой чемпионата мира 2018 года. На бакинском этапе (27-29 апреля) победу одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший по итогам сезона пятикратным чемпионом «Формулы-1».

Телеаудитория «Гран при Азербайджана» в 2018 году составила 83 млн человек.

Р.Бабаев

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Тэги: ФОРМУЛА/1, ПОСЕЩАЕМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]