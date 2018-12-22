Наибольший рост посещаемости в «Формуле-1» в 2018 году отмечен на «Гран при Азербайджана»

Наибольший рост посещаемости в королевских гонках серии «Формула 1» в 2018 году был отмечен на «Гран при Азербайджана» и составил 31,6%, сообщается на официальном сайте F1.

«По сравнению с 2017 годом рост посещаемости гонок «Формулы 1» составил 2,7%, а наибольший рост показали этапы в Азербайджане (+31,6%), Австрии (+27,6%), Японии (+20,4%) и Канаде (+11,4%)», - сказано в сообщении.

В целом же, все 21 Гран-при 2018 года собрали на трибунах 4 млн 93,305 тыс. зрителей. В среднем один этап «Формулы 1» посещали 194 тыс. 919 человек.

Наибольшей популярностью пользовался «Гран при Великобритании» – за все дни гоночного уик-энда трибуны Сильверстоуна посетили 340 тыс. человек. Чуть меньше зрителей пришло на «Гран при Мексики» – 334,946 тыс. человек. Третьим по популярности стал австралийский этап чемпионата – 295 тыс. зрителей за уик-энд. В число лидеров попали гонки в США (264,16 тыс.), Сингапуре (263 тыс.), Бельгии (250 тыс.) и Венгрии (210 тыс. человек).

Как сообщалось, «Гран при Азербайджана» была признана второй, после США, лучшей гонкой чемпионата мира 2018 года. На бакинском этапе (27-29 апреля) победу одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший по итогам сезона пятикратным чемпионом «Формулы-1».

Телеаудитория «Гран при Азербайджана» в 2018 году составила 83 млн человек.

Р.Бабаев