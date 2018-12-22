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Дальнее зарубежье 22.12.2018 11:46

В США частично была приостановлена работа правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.

Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.

Официально приостановка работы правительства произошла в США в полночь по местному времени (8:00 мск), поскольку конгрессменам не удалось утвердить бюджет. Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Представители Республиканской партии США во главе с президентом США Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить $5 млрд на реализацию проекта.

Обсуждение закона о бюджете в Конгрессе продолжится, как ожидается, в субботу и продлится до тех пор, пока законопроект о финансировании не будет утвержден.

Если закон не будет принят в ближайшее время, то ситуация с отсутствием финансирования негативно скажется на работе министерства внутренней безопасности США, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Госдепартамента, а также Минюста и десятках других бюджетных госучреждений США.

Всего речь идет о четверти бюджетных госучреждений. По оценке Associated Press приостановка работы затронет деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тыс. бюджетников.

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Тэги: США, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]