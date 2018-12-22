В США частично была приостановлена работа правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.
Официально приостановка работы правительства произошла в США в полночь по местному времени (8:00 мск), поскольку конгрессменам не удалось утвердить бюджет. Камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Представители Республиканской партии США во главе с президентом США Дональдом Трампом не смогли убедить демократов в необходимости выделить $5 млрд на реализацию проекта.
Обсуждение закона о бюджете в Конгрессе продолжится, как ожидается, в субботу и продлится до тех пор, пока законопроект о финансировании не будет утвержден.
Если закон не будет принят в ближайшее время, то ситуация с отсутствием финансирования негативно скажется на работе министерства внутренней безопасности США, министерства транспорта, министерства сельского хозяйства, Госдепартамента, а также Минюста и десятках других бюджетных госучреждений США.
Всего речь идет о четверти бюджетных госучреждений. По оценке Associated Press приостановка работы затронет деятельность и повлияет на оплату труда около 800 тыс. бюджетников.
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