Украина с января приостанавливает операции по трансплантации органов

Все операции по трансплантации органов, которые проводились на Украине, будут остановлены с 1 января 2019 года, заявила заместитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.
"С 1 января прекращается действие закона, по которому сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций родственной трансплантации. Соответственно, все операции по трансплантации в Украине прекратятся. Врачи, которые примут решение о трансплантации, с 1 января 2019 будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность", - написала И.Сысоенко в соцсети "Фейсбук".
И.Сысоенко отметила, что прекращение операций по трансплантации связано, прежде всего, с тем, что с 1 января не сможет вступить в силу принятый в 2018 году новый закон о трансплантации, тогда как действующий утратит силу.
Причиной невступления в силу нового закона депутат называет непринятие Министерством здравоохранения и правительством подзаконных актов, необходимых для его реализации. В частности, отсутствие реестров.
"Из 29 подзаконных актов, которые правительство должно разработать и утвердить для введения закона в действие, не утвержден ни один. Не создана Единая государственная информационная система трансплантации (реестр - ИФ)", - пояснила депутат.
По ее информации, в настоящее время в трансплантации в стране нуждаются около 5 тыс. человек в год.
"С 1 января 2019 года в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова не пройдет ни одной операции по трансплантации, в то же время очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед", - подчеркнула И.Сысоенко.
Депутат отметила, что по инициативе депутатов в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который откладывал вступление в силу нового закона о трансплантации на год - на 1 января 2020 года, таким образом, давая достаточно времени для подготовки подзаконных актов и запуска госреестров.
Этот законопроект был включен в повестку дня 6 декабря 2018 года, а 18 декабря его рассмотрение было отложено.
18 декабря правительство Украины разрешило осуществить полную предоплату услуг по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации органов и других анатомических материалов (ЕГИСТ). В конце октября Минздрав начал закупки для создания ЕГИСТ. Торги должны состояться 2 января 2019 года.
До настоящего времени на Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам.
Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" вступает в силу с 1 января 2019 года за исключением п. 4 р. 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабмин до вступления документа в действие.
Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит силу с 2019 года.
Ранее глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявляла о необходимости инициировать Минздравом вступления в силу закона о трансплантации отсрочки на год из-за отсутствия реестра доноров.
Создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.
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