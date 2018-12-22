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СНГ 22.12.2018 15:48

В Казахстане женщина оштрафована на $1,3 тыс. за коробку конфет в подарок чиновнику

Жительницу Петропавловска на севере Казахстана суд приговорил к штрафу в 481 тыс. тенге ($1,3 тыс.) за подаренную чиновнику коробку конфет, сообщила пресс-служба Госагентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"Постановлением специализированного административного суда Петропавловска Северо-Казахстанской области некая гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения выразившегося в предоставлении незаконного материального вознаграждения в виде конфет Rafaello стоимостью 600 тенге главному специалисту отдела администрирования акцизов управления администрирования косвенных налогов Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области", - говорится в сообщении Госагентства, распространенном в субботу.

По данным ведомства, женщина "подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 481 тыс. тенге в доход государства".

К такому же штрафу приговорен житель Северо-Казахстанской области, который подарил в преддверии декабрьских праздников двум сотрудникам департамента статистики торты, стоимость которых по отдельности не превышает 3 тыс. тенге.

Агентство по делам госслужбы призывает граждан страны в преддверии Нового года "отказаться от привычек благодарить госслужащих за оказываемые государственные и иные услуги".

"Если стоимость вознаграждения либо подарка превышает два месячных расчетных показателя (4 тыс. 810 тенге), то в этом случае рассматривается уголовная ответственность лица, предоставляющего вознаграждение либо подарок", - напомнили в ведомстве.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЧИНОВНИК, КОНФЕТЫ, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]