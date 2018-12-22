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Дальнее зарубежье 22.12.2018 16:19

Канада призвала Китай немедленно освободить задержанных в Пекине канадцев

МИД Канады призывает Китай немедленно отпустить из-под стражи двух граждан страны, задержанных в Пекине ранее в декабре, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление министерства.

"Мы глубоко обеспокоены незаконным задержанием китайскими властями двух канадцев ранее в этом месяце и призываем к их немедленному освобождению", - говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Она отметила, что Канада ведет прозрачное и беспристрастное разбирательство в отношении финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была взята под стражу в Канаде 1 декабря по запросу США. США намерены добиться ее экстрадиции.

Через несколько дней после этого в Пекине задержали двух канадцев - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спейвора - по подозрению в "причастности к деятельности, которая ставит под угрозу национальную безопасность" Китая.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием канадцев в Китае. "Мы призываем к их немедленному освобождению", - сказал американский дипломат.

Со своей стороны глава МИД Великобритании Джереми Хант выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что канадцев в Китае могут удерживать под стражей по политическим мотивам. Еще одно заявление об обеспокоенности в связи с задержаниями канадцев в Китае было сделано ЕС.

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Тэги: КАНАДА, КИТАЙ, ЗАДЕРЖАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]