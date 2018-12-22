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СНГ 22.12.2018 16:42

В Москве назвали отклонение российской резолюции в поддержку ДРСМД новым ударом по международной безопасности и стабильности

В РФ вызвали разочарование итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД.

Отклонением российской резолюции "нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с итогами голосования в Генассамблее ООН по российскому проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД.

В Москве напомнили, что "для официального принятия проекта двумя третями голосов потребовалось бы, чтобы достаточное число союзников и ближайших партнёров США проявило самостоятельность в международных делах и, несмотря на жесточайшее давление Вашингтона, продемонстрировало ответственный подход к сохранению треснувшей по вине США системы механизмов контроля над вооружениями".

" Именно эти страны - прежде всего, члены НАТО - вопреки своим же заявлениям о важности ДРСМД выступили в качестве его противников. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение Договора", - подчеркивается в комментарии МИД РФ.

На Смоленской площади задаются вопросом: "Все ли из них (стран, проголосовавших против, - ИФ) полностью осознают и готовы целиком разделить негативные последствия опрометчивого шага США, подрывающего фундамент стратегической стабильности и глобальной международной безопасности?"

" Всего нескольких голосов не хватило для того, чтобы арифметическое большинство стран однозначно и без надуманных отговорок высказалось в пользу поддержания жизнеспособности данного соглашения посредством активизации предметного и конструктивного диалога сторон с учётом имеющихся взаимных озабоченностей", - говорится в комментарии.

В России "благодарны всем государствам, поддержавшим ее усилия в ООН и направившими тем самым убедительный сигнал о необходимости РСМД".

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН в пятницу не поддержала проект резолюции A/73/L.70 о сохранении в силе и соблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"За" проект резолюции проголосовали 43 делегата, 46 - "против", а еще 78 воздержались.

В соответствии со статьей 18 Устава ООН для одобрения подобного проекта требуется две трети голосов присутствующих.

Проект резолюции был внесен на рассмотрение Генассамблеи ООН Российской Федерацией. Документ ставит своей целью высказать рекомендации участникам ДРСМД сохранить Договор в силе.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, МИД, ДРСМД


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