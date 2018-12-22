Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 24 Дек 10° 25 Дек 11°

ТЭК 22.12.2018 17:10

Пашинян рассчитывает на успех переговоров о цене на газ для Армении

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на успех переговоров между Ереваном и Москвой по вопросу цены на российский газ, который будет поставляться в республику после истечения действующего газового контракта в конце 2018 года.

"Надеюсь, что переговоры пройдут успешно. Не хочу делать какие-то прогнозы", - сказал Н.Пашинян журналистам в субботу.

Вместе с тем он отметил, что не имеет сведений о возможном повышении тарифов для Армении.

Ранее в правительстве Армении опровергли сообщения ряда СМИ о повышении цены на поставляемый в республику российский газ, о чем якобы сообщил Еревану вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В частности, в ряде армянских СМИ появились сообщения, что Д.Козак проинформировал армянское правительство о повышении цены на газ для Армении с 2019 года с $150 до $215 за 1 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что Армения и Россия продолжают переговоры по вопросу определения цены на российский природный газ, который будет поставляться в республику после истечения действующего газового контракта в конце 2018 года.

И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявлял журналистам, что цена поставляемого в Армению российского газа могла бы снизиться со $150 до $140 за 1 тыс. кубометров.

В 2016 году глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Газпром Армения" Вардан Арутюнян подписали дополнение к контракту на поставку природного газа в Армению в 2014-2018 годах. С апреля 2016 года российская сторона снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром", является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, РОССИЯ, ГАЗ


Похожие новости


Армения не отказывается от возможности встречи с Засем, претендующим на пост генсека ОДКБ - Пашинян Пашинян продолжит метаться из стороны в сторону в поисках своего курса – израильский политолог Пашинян обещает привлечь к ответственности виновных по делу о беспорядках 2008 года Армения намерена сохранить союзнические отношения с РФ - Пашинян В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении Власти Армении будут пресекать попытки подкупа избирателей на выборах - Пашинян

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]