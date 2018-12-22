Пашинян рассчитывает на успех переговоров о цене на газ для Армении

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на успех переговоров между Ереваном и Москвой по вопросу цены на российский газ, который будет поставляться в республику после истечения действующего газового контракта в конце 2018 года.

"Надеюсь, что переговоры пройдут успешно. Не хочу делать какие-то прогнозы", - сказал Н.Пашинян журналистам в субботу.

Вместе с тем он отметил, что не имеет сведений о возможном повышении тарифов для Армении.

Ранее в правительстве Армении опровергли сообщения ряда СМИ о повышении цены на поставляемый в республику российский газ, о чем якобы сообщил Еревану вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

В частности, в ряде армянских СМИ появились сообщения, что Д.Козак проинформировал армянское правительство о повышении цены на газ для Армении с 2019 года с $150 до $215 за 1 тыс. кубометров.

Ранее сообщалось, что Армения и Россия продолжают переговоры по вопросу определения цены на российский природный газ, который будет поставляться в республику после истечения действующего газового контракта в конце 2018 года.

И.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявлял журналистам, что цена поставляемого в Армению российского газа могла бы снизиться со $150 до $140 за 1 тыс. кубометров.

В 2016 году глава "Газпрома" Алексей Миллер и гендиректор "Газпром Армения" Вардан Арутюнян подписали дополнение к контракту на поставку природного газа в Армению в 2014-2018 годах. С апреля 2016 года российская сторона снизила цену на поставляемый в республику природный газ со $165 до $150 за 1 тыс. кубометров.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром", является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.