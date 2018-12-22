Задымление произошло на руднике Уралкалия в Соликамске в строящемся стволе, в зоне задымления 9 сотрудников подрядчика

Задымление произошло на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия", задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварии, сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек - сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели", - говорится в сообщении.

По данным компании, план мероприятий по локализации и ликвидации аварий задействован в 10:04 мск.

"С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий.

Со своей стороны, источник "Интерфакса" сообщил, что остающиеся в зоне задымления девять человек находятся в стволе шахты на отметке 363 метра.

"Горные спасатели смогли спуститься до отметки 338 метров, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100 кв. метров.

"На глубине 365 метров горит монтажная пена", - сказал источник.

По его словам, сейчас на месте пожара работают две магистральные линии, задымление уменьшается.