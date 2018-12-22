Задымление произошло на руднике Уралкалия в Соликамске в строящемся стволе, в зоне задымления 9 сотрудников подрядчика

Задымление произошло на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия", задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварии, сообщает пресс-служба компании.
"В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек - сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели", - говорится в сообщении.
По данным компании, план мероприятий по локализации и ликвидации аварий задействован в 10:04 мск.
"С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий.
Со своей стороны, источник "Интерфакса" сообщил, что остающиеся в зоне задымления девять человек находятся в стволе шахты на отметке 363 метра.
"Горные спасатели смогли спуститься до отметки 338 метров, но вынуждены были остановиться из-за высокой температуры", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100 кв. метров.
"На глубине 365 метров горит монтажная пена", - сказал источник.
По его словам, сейчас на месте пожара работают две магистральные линии, задымление уменьшается.
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