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СНГ 22.12.2018 16:01

Горноспасателям не удается установить связь с 9 горняками, заблокированными пожаром на Соликамском руднике

Пожар на Соликамском калийном рудоуправлении заблокировал выход на поверхность девяти горнякам, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"В шахте остаются девять горняков. Связь с ними установить не удается", - сказал источник.

Спасатели не теряют надежд спасти горняков.

"Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей", - сказал источник.

При этом он отметил, что пока пожар очень сильный и справиться с огнем и добраться до горняков не удается.

По данным информированного источника "Интерфакса", работы на стволе выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия).

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них 8 выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.

Сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора выехали на место происшествия для установления причин и обстоятельств инцидента, чтобы в последующем решить вопрос о назначении расследования, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления Ростехнадзора.

Ранее в пресс-службе "Уралкалия" сообщили, что задымление произошло на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3".

"В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек - сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели", - говорится в сообщении.

По данным компании, план мероприятий по локализации и ликвидации аварий задействован в 10:04 мск.

"С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий.

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Тэги: РОССИЯ, СОЛИКАМСК/РУДНИК, СПАСАТЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]