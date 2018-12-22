Горноспасателям не удается установить связь с 9 горняками, заблокированными пожаром на Соликамском руднике

Пожар на Соликамском калийном рудоуправлении заблокировал выход на поверхность девяти горнякам, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.
"В шахте остаются девять горняков. Связь с ними установить не удается", - сказал источник.
Спасатели не теряют надежд спасти горняков.
"Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей", - сказал источник.
При этом он отметил, что пока пожар очень сильный и справиться с огнем и добраться до горняков не удается.
По данным информированного источника "Интерфакса", работы на стволе выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия).
В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них 8 выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.
Сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора выехали на место происшествия для установления причин и обстоятельств инцидента, чтобы в последующем решить вопрос о назначении расследования, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального управления Ростехнадзора.
Ранее в пресс-службе "Уралкалия" сообщили, что задымление произошло на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3".
"В настоящее время в зоне задымления находятся 9 человек - сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели", - говорится в сообщении.
По данным компании, план мероприятий по локализации и ликвидации аварий задействован в 10:04 мск.
"С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что будет информировать по ходу выполнения плана ликвидации аварии и проведения спасательных мероприятий.
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