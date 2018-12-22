Не менее 13 человек погибли в результате двух взрывов у президентского дворца в Сомали

По меньшей мере 13 человек погибли, около 17 человек получили ранения в результате двух взрывов в сомалийской столице Могадишо, сообщают в субботу западные СМИ.
Ранее сообщалось о семи погибших и 10 раненых.
Среди погибших - журналист-телевизионщик, водитель группы и два сотрудника, обеспечивавших ее безопасность. Кроме того, в числе погибших пять военных. Местная полиция подтвердила информацию о числе жертв и пострадавших.
Первый взрыв прогремел в Могадишо на КПП, расположенном примерно в полукилометре от президентского дворца. Второй взрыв был более мощным и произошел спустя несколько минут после первого.
Ответственность за взрыв на себя взяла группировка "Аш-Шабаб".
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