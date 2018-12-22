Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу.
«Рабиль Усубов награжден орденом «Шохрат» за долгосрочную эффективную деятельность в правоохранительных органах Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.
Р.Бабаев
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