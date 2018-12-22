Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу.

«Рабиль Усубов награжден орденом «Шохрат» за долгосрочную эффективную деятельность в правоохранительных органах Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев