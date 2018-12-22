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Внутренняя политика 22.12.2018 15:45

Рамиль Усубов награжден орденом «Шохрат»

Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу.

«Рабиль Усубов награжден орденом «Шохрат» за долгосрочную эффективную деятельность в правоохранительных органах Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев

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Тэги: МВД, ГЛАВА, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]