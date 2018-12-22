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Регион 22.12.2018 18:29

Военное присутствие США в Сирии негативно повлияло на безопасность в регионе - МИД Ирана

Присутствие американских военных в Сирии навредило миру и безопасности в регионе, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Главным образом размещение и присутствие сил США в регионе было неправильным, нелогичным и создало напряженность", - цитирует иранского дипломата в субботу агентство Associated Press.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]