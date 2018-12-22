Военное присутствие США в Сирии негативно повлияло на безопасность в регионе - МИД Ирана

Присутствие американских военных в Сирии навредило миру и безопасности в регионе, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Главным образом размещение и присутствие сил США в регионе было неправильным, нелогичным и создало напряженность", - цитирует иранского дипломата в субботу агентство Associated Press.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.