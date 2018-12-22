Семь человек погибли после двух взрывов у президентского дворца в Сомали

По меньшей мере семь человек погибли, более десятка получили ранения в результате двух взрывов в сомалийской столице Могадишо, сообщают в субботу западные СМИ.

Местная полиция подтвердила информацию о числе жертв и пострадавших. Территория вокруг мест, где произошли взрывы, оцеплена.

Первый взрыв прогремел на КПП, расположенном примерно в полукилометре от президентского дворца. Второй взрыв был более мощным и произошел спустя несколько минут после первого.