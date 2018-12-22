Задержаны двое подозреваемых в запуске беспилотников, блокировавших работу лондонского аэропорта

Британские полицейские задержали первых подозреваемых в причастности к запуску беспилотных аппаратов у лондонского аэропорта Гатвик, который в последние дни был парализован из-за отмены рейсов.

Как передает британская телерадиовещательная корпорация BBC, аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу примерно в 22.00 по местному времени (1.00 мск).

"В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Известно, что это мужчина и женщина. Их задержали вблизи аэропорта. В настоящее время полиция ведет их допрос.

Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке беспилотников.

Ожидается, что в субботу аэропорт будет работать по своему расписанию. На субботу запланировано выполнить 757 рейсов, которые перевезут более 124 тыс. пассажиров. Однако, представитель аэропорта не исключил, что в работе могут быть задержки.

"Пассажирам следует приготовиться к отменам и переносу рейсов, поскольку мы продолжаем восстанавливать нашу деятельность после трех суток перебоев", - говорится в заявлении.

Аэропорт Гатвик прекратил работу в 21:03 по местному времени в среду (00:03 мск четверга), затем на короткий промежуток времени аэропорт открылся, а в 03:45 по лондонскому времени (06:45 мск) вновь приостановил работу. В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. Позднее аэропорт возобновил работу. В целом со среды беспилотники возле аэропорта замечали более 50 раз.

Сбой в работе аэропорта затронул планы более 120 тыс. пассажиров.