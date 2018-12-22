В Узбекистане задержан бывший глава службы безопасности экс-президента Каримова

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о задержании бывшего главы службы безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.

"Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".

М.Тохирий с 2013 года по сентябрь 2016 года руководил Службой безопасности бывшего президента Узбекистана И.Каримова. Ранее он также занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) республики.

С декабря 2016 года по февраль 2018 года М.Тохирий работал председателем Государственного таможенного комитета.