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СНГ 22.12.2018 16:13

В Узбекистане задержан бывший глава службы безопасности экс-президента Каримова

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила появившиеся в ряде местных СМИ сообщения о задержании бывшего главы службы безопасности первого президента Узбекистана Ислама Каримова генерал-майора Муиджона Тохирия.

"Муиджон Тохирий действительно задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал представитель надзорного ведомства.

Вместе с тем представитель Генпрокуратуры воздержался от других комментариев и не предоставил дополнительной информации "в интересах следствия".

М.Тохирий с 2013 года по сентябрь 2016 года руководил Службой безопасности бывшего президента Узбекистана И.Каримова. Ранее он также занимал должность заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) республики.

С декабря 2016 года по февраль 2018 года М.Тохирий работал председателем Государственного таможенного комитета.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]