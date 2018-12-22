В Армении психологи российской военной базы протестировали всех прибывших по ротации военнослужащих

Военные психологи изучили более полутора тысяч граждан, проходящих воинскую службу по призыву, в рамках завершения плановой замены военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Армении, сообщает в субботу штаб Южного военного округа (ЮВО).
"Плановое изучение психологических и социальных характеристик военнослужащих проводилось методом тестирования по 100 заданиям. В адаптационном периоде психологи определяли условия прохождения службы вновь прибывших военнослужащих, их стрессоустойчивость к прохождению службы за границей", - сказано в пресс-релизе.
По результатам "составлен психологический портрет каждого исследуемого и выдан допуск для выполнения учебно-боевых задач и несения боевого дежурства с оружием", говорится в сообщении.
Тестирование проводилось с использованием комплекса АРМ-ВП. Его "пропускная способность комплекта позволяет ежедневно изучать более 30 военнослужащих", информирует штаб ЮВО.
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