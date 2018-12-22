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СНГ 22.12.2018 21:00

В Армении психологи российской военной базы протестировали всех прибывших по ротации военнослужащих

Военные психологи изучили более полутора тысяч граждан, проходящих воинскую службу по призыву, в рамках завершения плановой замены военнослужащих российской военной базы, дислоцированной в Армении, сообщает в субботу штаб Южного военного округа (ЮВО).

"Плановое изучение психологических и социальных характеристик военнослужащих проводилось методом тестирования по 100 заданиям. В адаптационном периоде психологи определяли условия прохождения службы вновь прибывших военнослужащих, их стрессоустойчивость к прохождению службы за границей", - сказано в пресс-релизе.

По результатам "составлен психологический портрет каждого исследуемого и выдан допуск для выполнения учебно-боевых задач и несения боевого дежурства с оружием", говорится в сообщении.

Тестирование проводилось с использованием комплекса АРМ-ВП. Его "пропускная способность комплекта позволяет ежедневно изучать более 30 военнослужащих", информирует штаб ЮВО.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВОЕНБАЗА, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]