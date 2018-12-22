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Дальнее зарубежье 22.12.2018 21:27

Помпео заверил премьера Ирака в приверженности США борьбе с ИГ после вывода войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заверил премьера Ирака Адиля Абдул-Махди в ходе телефонного разговора в том, что Вашингтон привержен борьбе с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии, несмотря на запланированный вывод войск, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление офиса иракского премьера.

"Премьер-министр Адиль Абдул-Махди получил телефонный звонок от госсекретаря США Майка Помпео, который объяснил ему детали грядущего вывода войск из Сирии, и подтвердил, что Соединенные Штаты привержены борьбе с ИГ и терроризмом в Ираке и других частях (региона - ИФ)", - говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе М.Помпео в интервью радиостанции NPR заявил, что "мы заставили халифат в Сирии уйти".

"Президент взял на себя огромное обязательство - уничтожить халифат. Мы этого достигли", - сказал он, ответив, что теперь речь идет о долгосрочной борьбе со всеми террористами в регионе, а также с ИГ в других частях света. М.Помпео отметил, что Д.Трамп сохраняет прежнюю приверженность этому делу.

Также он заявил, что Госдепартамент неустанно работал на протяжении долгого периода времени над тем, чтобы найти политический выход из ситуации, который сможет положить конец насилию и угрозам миру.

"Мы рассчитываем на Россию, мы рассчитываем на Турцию. Мы рассчитываем на все стороны в том, что они будут уважать свою приверженность резолюции Совбеза ООН. И Соединенные Штат продолжат дипломатическую работу", - заявил госсекретарь США.

Кроме того, американский госсекретарь заявил в интервью об обеспокоенности Вашингтона "отношениями курдов и Турции". "История турок и курдов длинная. Она сложная, и Соединенные Штаты глубоко обеспокоены их системой взаимоотношений", - добавил М.Помпео.

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Тэги: ИРАК, США, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]