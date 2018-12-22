Нацбанк Белоруссии разрешил физлицам с 1 марта открывать счета в иностранных банках

Национальный банк Белоруссии (НББ) разрешил физлицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов), сообщили в пресс-службе НББ.
Соответствующее решение и другие меры по либерализации валютного законодательства утверждены постановлением правлением от 19 декабря 2018 года.
Вместе с тем, для открытия депозита за границей или перечисления средств на открытый зарубежный депозитный счет физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Национального банка.
Кроме того, для физлиц сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка акций, недвижимости).
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