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СНГ 22.12.2018 21:54

Нацбанк Белоруссии разрешил физлицам с 1 марта открывать счета в иностранных банках

Национальный банк Белоруссии (НББ) разрешил физлицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов), сообщили в пресс-службе НББ.

Соответствующее решение и другие меры по либерализации валютного законодательства утверждены постановлением правлением от 19 декабря 2018 года.

Вместе с тем, для открытия депозита за границей или перечисления средств на открытый зарубежный депозитный счет физлицам-резидентам по-прежнему необходимо будет получать разрешение Национального банка.

Кроме того, для физлиц сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка акций, недвижимости).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ФИЗЛИЦА, БАНКИ, ВАЛЮТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]