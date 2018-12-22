Руководство подрядчика "Уралкалия", чьи сотрудники оказались заблокированы в шахте в Соликамске, не надеется на их спасение.

"У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время (которое позволит им находиться без воздуха в шахте - ИФ), к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие, - сообщил "Интерфаксу" начальник ФГУП "УС-30" (подрядчик Уралкалия) Андрей Максимов.

В субботу на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления находятся девять человек.

В пресс-службе компании так же заявили, что задымление на руднике связано со строительными работами, речь не идет о вспышке метана.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил "Интерфаксу", что горноспасателям не удается установить связь с горняками, заблокированными в руднике.

На руднике работает следственно-оперативная группа. На месте инцидента находится губернатор Пермского края Максим Решетников.