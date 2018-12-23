Первый полет нового Ил-112В пройдет в начале 2019 года

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В может состояться в январе 2019 года, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО).

"Конечно, этот самолет нужен в войсках. В ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет. Надеюсь, через месяц будет первый полет", - сказал А.Криворучко.

В дальнейшем Минобороны РФ закупит еще два таких самолета для испытаний.

"Мы решили подождать первый полет этой машины, и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям", - сказал замминистра.

А.Криворучко отметил, что вопрос по срокам создания нового самолета будет решен, несмотря на ряд серьезных проблем.

"Работа эта идет непросто, есть ряд проблем, серьезных проблем. В то же время есть понимание, что все это можно решить, и, надеюсь, "Ильюшин" справится с этими работами", - сказал замглавы Минобороны РФ.

По его словам, серийные поставки начнутся только после выполнения всех требований Минобороны.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию этого легкого военно-транспортного самолета ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90 % до 2032 года.

В настоящее время первый самолет Ил-112В (0101) передан на летноиспытательную станцию ПАО "ВАСО". На самолете проводится комплекс аэродромных отработок, по итогам которых будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.

Также начата процедура отправки элементов ресурсного образца самолета (0102) в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского для установки на стенд и проведения статических ресурсных испытаний.