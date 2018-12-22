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Дальнее зарубежье 22.12.2018 18:13

Полиция Франции нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГ

Французский следователи обнаружили видеозапись на USB-носителе, на которой устроивший стрельбу в Страсбурге мужчина клянется в верности ИГ, сообщает в субботу Associated Press.

По данным судебного должностного лица, говорившего с агентством на условиях анонимности, USB-носитель был обнаружен в доме 29-летнего Шерифа Шекатта.

Стрельба в Страсбурге произошла 11 декабря. Спустя два дня Шериф Шекат был ликвидирован в страсбургском квартале Недорф. Жертвами совершенной им атаки стали три человека, около десятка получили ранения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТРАСБУРГ, СТРЕЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]