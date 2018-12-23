Почти 300 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции - МВД Турции

Около 300 тыс. беженцев из Сирии, покинувших страну за время конфликта, вернулись из Турции на родину, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.
"Число наших братьев и сестер в Сирии, которые вернулись в свою страну, достигло 291 тыс. человек после двух операций", - приводит агентство слова министра.
С.Сойлу имеет в виду турецкие операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", которые армия Турции провела на севере Сирии.
В настоящее время на территории Турции находятся 4,5 млн беженцев.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»