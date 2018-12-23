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Регион 23.12.2018 09:00

Почти 300 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции - МВД Турции

Около 300 тыс. беженцев из Сирии, покинувших страну за время конфликта, вернулись из Турции на родину, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

"Число наших братьев и сестер в Сирии, которые вернулись в свою страну, достигло 291 тыс. человек после двух операций", - приводит агентство слова министра.

С.Сойлу имеет в виду турецкие операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", которые армия Турции провела на севере Сирии.

В настоящее время на территории Турции находятся 4,5 млн беженцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]