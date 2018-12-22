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СНГ 22.12.2018 22:46

Версия о нарушениях при строительных работах как причине возгорания в руднике Соликамска пока остается приоритетной - "Уралкалий"

Спасатели по-прежнему не могут добраться до заблокированных в шахте "Уралкалия" рабочих, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по связям с общественностью компании Андрей Сидоров.

Комментируя ситуацию в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), он подтвердил информацию о том, что задымление, вероятнее всего, было связано с проведением строительных работ.

"Уралкалий" надеется, что строительные работы на стволе, где произошло возгорание, проводились подрядчиком в соответствии с проектной документацией, заявил А.Сидоров.

"Все (строительство - ИФ), мы надеемся, находилось в соответствии с проектной документацией. Но судить пока трудно, тут многое зависит от того, как комиссия сейчас определит ситуацию", - сказал он.

Генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов днем вылетел на место аварии, добавил представитель "Уралкалия".

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним.

Глава компании-подрядчика ФГУП "УС -30", работавшей в шахте, заявил, что кислород в специальных баллонах, которые были у его сотрудников, уже мог иссякнуть.

Управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Следователи полагают, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

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Тэги: РОССИЯ, СОЛИКАМСК, ВЕРСИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]