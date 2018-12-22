Спасатели по-прежнему не могут добраться до заблокированных в шахте "Уралкалия" рабочих, сообщил "Интерфаксу" начальник управления по связям с общественностью компании Андрей Сидоров.
Комментируя ситуацию в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), он подтвердил информацию о том, что задымление, вероятнее всего, было связано с проведением строительных работ.
"Уралкалий" надеется, что строительные работы на стволе, где произошло возгорание, проводились подрядчиком в соответствии с проектной документацией, заявил А.Сидоров.
"Все (строительство - ИФ), мы надеемся, находилось в соответствии с проектной документацией. Но судить пока трудно, тут многое зависит от того, как комиссия сейчас определит ситуацию", - сказал он.
Генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов днем вылетел на место аварии, добавил представитель "Уралкалия".
В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность.
По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.
Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним.
Глава компании-подрядчика ФГУП "УС -30", работавшей в шахте, заявил, что кислород в специальных баллонах, которые были у его сотрудников, уже мог иссякнуть.
Управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Следователи полагают, что находящиеся в зоне задымления люди погибли.
На руднике работает следственно-оперативная группа.
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