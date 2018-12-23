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23.12.2018 09:28

Трамп не сомневается в способности Турции и других стран региона завершить разгром террористов в Сирии

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно справиться с оставшимися в Сирии террористами.

"По Сирии. Мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад, но мы не уходили. Когда я стал президентом, ИГ сходили с ума. Теперь ИГ по большей части повержена, и остальные страны региона, включая Турцию, должны без труда справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой!" - написал он в Twitter.

Он также вновь раскритиковал СМИ за освещение американских новостей.

"Я тяжело работаю в Белом доме. Сообщения СМИ о приостановке работы правительства и о Сирии в основном ложные. Мы ведем переговоры с демократами о столь необходимой нам безопасности на границе (преступники, наркотики, торговля людьми), но это может быть долго", - написал Д.Трамп.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

В субботу в США произошла приостановка работы части госучреждений, поскольку демократам и республиканцам не удалось решить разногласия о законопроект о бюджете из-за финансирования проекта стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]