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Дальнее зарубежье 22.12.2018 23:05

Трамп проведет встречу в Белом доме по безопасности на границе

Президент США Дональд Трамп в субботу проведет встречу в Белом доме, где будут обсуждаются вопросы безопасности на границе.

"Будет ланч в Белом доме с большой группой по вопросам безопасности границы", - написал он в Twitter.

В субботу в США некоторые госучреждения приостановили работу, поскольку демократам и республиканцам не удалось решить разногласия по законопроекту о бюджете из-за финансирования проекта стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]