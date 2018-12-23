Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии - СМИ

Спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк планирует оставить должность из-за решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает канал CBS News.
По данным канала, Б.Макгерк должен был работать до февраля 2019 года.
"Однако источники сообщили CBS News, что он проинформировал госсекретаря Майка Помпео о том, что ускорит процесс из-за сильного несогласия с решением президента Трампа вывести 2 тыс. военнослужащих США из Сирии, фактически бросив союзников США в регионе", - сообщает канал.
Прошение об отставке он передал в Госдепартамент накануне. Оно вступает в силу 31 декабря. Ожидается, что весной будущего года он выйдет на работу в Стэнфордский университет.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.
В субботу Д.Трамп заявил, что теперь Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно выгнать оставшихся в Сирии террористов.
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