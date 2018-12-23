Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9455 RUR   0.025 GBR   2.15 TRY   0.3227

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 25 Дек 11° 26 Дек 11°

Дальнее зарубежье 23.12.2018 10:24

Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии - СМИ

Спецпосланник США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк планирует оставить должность из-за решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, сообщает канал CBS News.

По данным канала, Б.Макгерк должен был работать до февраля 2019 года.

"Однако источники сообщили CBS News, что он проинформировал госсекретаря Майка Помпео о том, что ускорит процесс из-за сильного несогласия с решением президента Трампа вывести 2 тыс. военнослужащих США из Сирии, фактически бросив союзников США в регионе", - сообщает канал.

Прошение об отставке он передал в Госдепартамент накануне. Оно вступает в силу 31 декабря. Ожидается, что весной будущего года он выйдет на работу в Стэнфордский университет.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии, отметив, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

В субботу Д.Трамп заявил, что теперь Турция и другие страны Ближнего Востока способны самостоятельно выгнать оставшихся в Сирии террористов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОАЛИЦИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Тиллерсон призывает партнеров США помогать территориям, освобожденным от ИГ США не уйдут с севера Сирии и будут поддерживать курдские отряды, несмотря на протесты Турции - американский генерал Камерун стал 74-м членом антиигиловской коалиции США Шеф Пентагона приветствовал готовность коалиции против ИГИЛ продолжить борьбу с терроризмом - представитель ведомства США планируют создать новый военный альянс на Ближнем Востоке - СМИ Международная коалиция нанесла удары по позициям ИГ в Сирии и Ираке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]